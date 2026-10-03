Ousmane Dembélé foi alvo de amplas críticas após sua atuação decepcionante no empate da França com a Itália por 1 a 1, momento em que se contava com ele para compensar a ausência de Kylian Mbappé, depois que Zinedine Zidane decidiu escalá-lo na posição de centroavante.

Dembélé, premiado com a Bola de Ouro de 2025, não apresentou o nível esperado dele, parecendo pouco perigoso diante da defesa italiana e carecendo de precisão no último terço, além de ter desperdiçado uma oportunidade clara após o intervalo, quando Gianluigi Donnarumma defendeu sua finalização.

A participação do craque do Paris Saint-Germain na partida gerou grande polêmica, especialmente diante da clara diferença entre seu nível no clube e o que apresenta com a camisa da seleção francesa.

Segundo informou a rede "Foot Mercato", o jornal "L'Équipe" deu a Dembélé uma nota baixa, de 3 de 10, enquanto recebeu 4 de 10 segundo o "Le Parisien".

A imprensa francesa apontou sua falta da intensidade necessária e seu impacto limitado, apesar de suas tentativas de pressionar o adversário, considerando que sua atuação não condiz com seu status após a conquista da Bola de Ouro e a expectativa de que se torne um dos principais elementos ofensivos da nova geração da seleção francesa.

Já o site "FM" foi mais complacente e lhe deu 5 de 10, ressaltando que se esperava mais de um jogador com seu potencial.

Críticas duras a Dembélé

Dave Appadoo, durante sua aparição no canal "La Chaîne L'Équipe", dirigiu críticas diretas a Dembélé, e disse: "Boa noite, Ousmane, tenho duas palavras a lhe dizer. Você é o vencedor da Bola de Ouro, mas foi uma Bola de Ouro em Paris. Há uma diferença enorme entre o que você apresenta no Paris e o que continua a não apresentar na seleção francesa".

E acrescentou: "Sentimos que você não consegue se impor nessa seleção. As condições eram ideais na ausência de Kylian, especialmente porque Zidane o colocou na melhor posição, como centroavante. Você voltou aos seus antigos erros técnicos e à sua incapacidade de colocar suas finalizações entre as traves. Todos esperam muito de você, e agora é a sua vez, Ousmane".

Essas críticas trazem de volta à tona um questionamento constante sobre as razões da diferença de impacto de Dembélé entre o Paris Saint-Germain e a seleção francesa, diante da dificuldade de ele aparecer no mesmo nível com os "Les Bleus".

Por outro lado, Zidane se recusou a dirigir críticas severas ao seu jogador após a partida, afirmando que não tinha muito do que o culpar, ao mesmo tempo em que reconheceu que Dembélé poderia ter apresentado um nível melhor.

Dembélé terá uma oportunidade de responder a essas críticas quando a França enfrentar a seleção da Bélgica, na segunda-feira, diante da crescente pressão sobre ele para provar que sua atuação decepcionante diante da Itália não foi um indicativo de seu nível com a seleção sob o comando de Zidane.