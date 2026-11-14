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Argentina v Uruguay - International FriendlyGetty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Fracasso da Argentina na primeira partida sem Messi: Scaloni perde para o Uruguai, com gol contra de Balerdi, da Roma. Bombonera semivazia, Walter Samuel se despede da seleção argentina

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A nova era da seleção argentina sem Lionel Messi começa mal. Na Bombonera, em Buenos Aires, semivazia na ocasião, a Argentina perde o amistoso contra o Uruguai, na primeira partida da equipe de Scaloni após a aposentadoria de Lionel Messi da seleção.

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Após a renovação do contrato do técnico até 2030 e a saída de seu colaborador de confiança, Walter Samuel, que seguirá carreira solo como treinador, esperava-se um início diferente da Argentina. A equipe, porém, tropeçou logo diante dos rivais comandados pelo ex-Inter Forlan.

Com a camisa 10 deixada vaga por Messi e não entregue a ninguém nesta ocasião, Scaloni apostou no trio de ataque formado por Nico Paz, Julian Álvarez e Thiago Almada.

Estas foram as escalações titulares da partida.

Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

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Uruguai (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.

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O gol que decidiu a partida, encerrada em 1 a 2, foi de Maxi Araujo aos 53 minutos, após o infeliz gol contra de Leonardo Balerdi aos 48. O gol de Julian Alvarez aos 73 não foi suficiente. Com Lautaro Martinez lesionado, Paz , do Como, e Balerdi , da Roma, jogaram os 90 minutos. Também pela Roma, Matias Soulé disputou todo o segundo tempo. Já Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone e Castro não entraram em campo.

Written bySimone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.