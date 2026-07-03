Fozina gera polêmica: os portugueses não vão gostar da minha opinião

Josimar Diaz, conhecido como “Fozinha”, goleiro da seleção de Cabo Verde, revelou uma curiosidade histórica relacionada ao seu nome, em meio aos preparativos de seu país para enfrentar a seleção argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O experiente goleiro explicou, em declarações à ESPN, que seu pai pretendia chamá-lo de Jorge Valdano, em homenagem ao atacante argentino campeão da Copa do Mundo de 1986, mas que circunstâncias administrativas fizeram com que o nome fosse alterado para “Josimar”, em homenagem ao ex-astro do futebol brasileiro.

Fozinha contou os bastidores da história: “Nasci em 1986, durante a Copa do Mundo, e meu pai queria me registrar com o nome de Valdano, que na época brilhava no Real Madrid e na seleção argentina”.

E acrescentou: “Como meu pai estava prestando serviço militar na época, as autoridades administrativas recusaram o nome, o que o levou a escolher o nome Josimar; devido à grande admiração, comum na família, pelo futebol brasileiro e por seus jogadores daquela época”.

No contexto da partida que se aproxima contra a Argentina, Fozinha falou sobre o astro Lionel Messi, que será seu adversário direto em campo, descrevendo-o como um jogador que está além de qualquer comparação.

O goleiro disse: “Se eu tivesse que escolher um exemplo a seguir entre os jogadores de campo, seria Messi, sem dúvida; ele é um jogador de outro mundo e um caso único na história do futebol”.

Quando questionado sobre a comparação constante entre Messi e o português Cristiano Ronaldo, especialmente tendo em vista os laços culturais que unem Cabo Verde a Portugal, ele comentou, brincando: “Sei que os portugueses podem ficar irritados com a minha opinião, mas, embora Ronaldo seja uma máquina de futebol e o modelo máximo de disciplina, trabalho e sacrifício, Messi continua sendo único e não se assemelha a ninguém.”

Fuzinia encerrou suas declarações citando os principais nomes que o inspiraram em sua carreira esportiva, destacando a influência do paraguaio José Luis Chilavert e do brasileiro Rogério Ceni na cobrança de cobranças de falta, além de sua admiração pelo belga Michel Broodhum, e pelo italiano Gianluigi Buffon no posicionamento, e pelo holandês Edwin van der Sar na qualidade do jogo com os dois pés.