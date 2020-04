Fox reprisa Flamengo x Emelec e show de Gabigol na Libertadores de 2019

Canal tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Copa Libertadores

Após a torcida do Corinthians relembrar a eliminação de Vasco e Santos nas quartas e semifinal da Copa LIbertadores 2012, respectivamente, é a vez dos torcedores rubro-negros recordar a reação do na competição em 2019.

A partir das 22h (de Brasília), o canal exibirá a vitória sobre o por 2 a 0, no Maracanã, com dois gols de Gabigol. Após devolver o placar do jogo da ida no , a equipe comandada por Jorge Jesus avançou às quartas de final nos pênaltis. Na sequência, eliminou e , antes de bater o na final.

Ficha técnica de Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec

Data: 31/07/2019

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Público: 67.664 público presente

Gols: Gabigol, aos 8 e 18min do primeiro tempo

Escalação de Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Renê; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Gerson (Berrio) e Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique e Gabigol (Reinier). Técnico: Jorge Jesus

Escalação de Emelec: Esteban Dreer, Romario Caicedo, Marlon Mejía, Jordan Jaime (Joel Quintero) e Óscar Bagüí; Dixon Arroyo, Nicolás Queiroz, Fernando Guerrero (Bryan Carabali), Bryan Cabezas e Wilmer Godoy (Gabriel Cortez); Brayan Angulo. Técnico: Ismael Rescaldo