Fox passa Corinthians contra Vasco e Santos na Libertadores de 2012; veja horários

Canal vai reprisar os jogos de volta das quartas e semifinal da competição

Ainda com o futebol paralisado devido a pandemia do novo coronavírus, a Fox Sports vai manter a estratégia dos últimos dias e reprisar alguns jogos históricos da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira (6), a partir das 8h (de Brasília), o canal vai transmitir o duelo de volta das quartas de final contra o .

Na ocasião, a equipe até então comandada por Tite, venceu os cariocas por 1 a 0. O duelo ficou marcado pela grande defesa de Cássio em chute de Diego Souza.

Na sequência, às 12h15, é a vez do torcedor do relembrar a eliminação do , que tinha Neymar em campo. Depois de vencer o duelo de ida por 1 a 0, o empatou em 1 a 1 na volta e avançou à final para levantar o título daquele ano.

Ficha técnica de Corinthians 1 x 0 Vasco

Data: 23/05/2023

Local: Pacaembu,

Público: 35.974 pagantes

Gol: Paulinho aos 42 minutos do 2º tempo

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Jorge Henrique (Willian) e Emerson (Liedson). Técnico: Tite.

Provável escalação do Vasco: Fernando Prass, Fagner, Rodolfo, Renato Silva e Thiago Feltri (Felipe); Rômulo, Nilton, Juninho Pernambucano e Diego Souza; Éder Luis (Carlos Alberto) e Alecsandro.Técnico: Cristóvão Borges

Ficha técnica de Corinthians 1 x 1 Santos

Data: 20/06/2012

Local: Pacaembu, São Paulo

Público: 37.978

Gols: Neymar aos 35 minutos do 1º tempo; Danilo aos 2 minutos do 2º tempo

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Willian (Liedson) e Jorge Henrique.Técnico: Tite

Provável escalação do Santos: Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Juan (Léo); Adriano (Elano), Arouca e Paulo Henrique Ganso; Neymar, Alan Kardec e Borges. Técnico: Muricy Ramalho