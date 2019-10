"Fox para flamenguistas" irrita torcida do Grêmio, que fala até em boicote ao canal

Canal da TV paga causa polêmica ao criar uma transmissão voltada para flamenguistas na semifinal da Copa Libertadores

Uma das mais aguardadas semifinais da história da recente da acontece nesta quarta-feira (02). O duelo entre os gigantes Grêmio e Flamengo acontece às 21h30 (de Brasília), na Arena Grêmio. Nas horas que antecedem o duelo, uma notícia deixou principalmente a torcida gremista irrtada: o canal Fox Sports terá uma transmissão da partida com equipe e análises voltadas para torcedores do Flamengo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A Fox Sports transmitirá o jogo, simultanemente, nos seus dois canais. O primeiro contará com uma "transmissão imparcial", enquanto o segundo canal terá apenas pessoas identificadas com o . A equipe do primeiro canal estará no estádio, enquanto os "rubro-negros" estarão no estúdio no Rio de Janeiro.

Veja mais: Como era o mundo na última semifinal do Flamengo na Libertadores?

Mais artigos abaixo

A ideia do canal se coaduna com a política de segmentação que já vem sendo feita. Por exemplo, os principais jogos de LaLiga transmitidos anteriormente pelos canais Fox Sports vêm sendo transmitidos, desde a temporada passada, pelo Fox Premium, o que gera uma verdadeira segmentação da segmentação e restringe o público que quer assistir. Nesse caso da semifinal da Libertadores, a situação é delicada pois coloca, claramente, o em uma posição de menos prestígio pela emissora. Por se tratar de dois clubes brasileiros, há gremistas dizendo que diante da Fox eles viraram "argentinos".

Veja as principais reações dos gremistas a essa atitude da emissora. Muitos deles falam em "boicote" ao canal.

Sobre o jogo de hoje, o Fox Sports no canal 1, vai realizar uma transmissão mais sóbria e protocolar sobre o jogo, enquanto no canal 2 uma equipe mais voltada aos torcedores do Flamengo. Gremista que é gremista deveria deixar de assistir esse canal.

Se a Fox fizesse para o Grêmio o que fará para o Flamengo, ia ter muito flamenguista reclamando por aqui. Ia ter até jornalista questionando a postura do canal. Mas como é pró-Flamengo, silêncio absoluto.

— Leandro Carneiro (@leandrocarneiro) October 2, 2019

Se a Fox fizesse para o Grêmio o que fará para o Flamengo, ia ter muito flamenguista reclamando por aqui. Ia ter até jornalista questionando a postura do canal. Mas como é pró-Flamengo, silêncio absoluto.

— Leandro Carneiro (@leandrocarneiro) October 2, 2019

E a Fox vai passar o jogo em 2 canais. Um torcendo para o Flamengo.

Que vergonha!!!!

Vamos de @galvaobueno

E a Fox vai passar o jogo em 2 canais. Um torcendo para o Flamengo.

Que vergonha!!!!

Vamos de @galvaobueno

Assistirei na Globo , e se depender de mim, aqui em casa a Fox não será sintonizada nem em zapeada de canal mais !

— Lucas Fontes (@lucas_fontes) October 2, 2019

Assistirei na Globo , e se depender de mim, aqui em casa a Fox não será sintonizada nem em zapeada de canal mais !

— Lucas Fontes (@lucas_fontes) October 2, 2019

Boicotem a @FoxSportsBrasil.

✓ Vai ter 1 canal narrando exclusivamente p flamenguistas;

✓ não vai colocar o único narrador possível, @marcodevargas

✓ fez esse POST ridículo:

* A Fox está sendo parcial em favor do Flamengo e CONTRA o Grêmio.

L.A. Hoje é com GALVÃO BUENO. pic.twitter.com/hoNQawOowG

— Carol Luanzete 🇪🇪 (@Carolinedietze) October 2, 2019

"Torcemos Juntos, para o Flamengo" Sports, Fox. 2019.

— Maurício Antunes 🇪🇪 (@mau_antunes) October 2, 2019

Resumo:

Fox Sports 1 é flamengo mas não pode contar pra ninguém.

Fox Sports 2 é TV Flamengo!

— TÁ EXPULSO O BATATA (@expulsouobatata) October 2, 2019