Fouzi Lekjaa define sua posição sobre a presidência da Federação Marroquina após o novo cargo

Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, definiu sua posição quanto à permanência no cargo dentro da instituição esportiva, após assumir uma nova pasta ministerial no governo marroquino.

De acordo com o que relatou o jornalista marroquino Izem Anass, Lekjaa seguirá exercendo suas funções como presidente da Federação Real Marroquina de Futebol, e sua nomeação como ministro da Economia, Finanças e Desempenho Público não afetará sua posição no comando do futebol marroquino.

Lekjaa foi nomeado, na sexta-feira, ministro da Economia, Finanças e Desempenho Público na nova formação governamental, depois de ocupar desde 2021 o cargo de ministro delegado encarregado do Orçamento.

A nomeação chega após anos de presença no cenário esportivo marroquino, já que seu nome esteve associado ao desenvolvimento do futebol no país e ao fortalecimento da posição das seleções e dos clubes marroquinos no âmbito internacional, além de seus papéis administrativos dentro das instituições futebolísticas continentais e internacionais.

Mundial de 2030 no centro das atenções

Espera-se que Lekjaa continue conciliando suas responsabilidades governamentais com a presidência da Federação Marroquina, em um momento em que o Marrocos se prepara para participar da organização da Copa do Mundo de 2030, em parceria com a Espanha e Portugal.

A realização da partida final do Mundial desponta como um dos objetivos defendidos com força nos preparativos marroquinos, em meio à disputa entre o Grande Estádio Hassan II, em construção em Benslimane, nas proximidades de Casablanca, e o estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, Madri.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não anunciou sua decisão final sobre o estádio que receberá a partida final do torneio.

Diversos cargos no futebol africano e internacional

A presença de Lekjaa não se limita à Federação Marroquina e ao governo, já que ele também ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), além da presidência do comitê financeiro da entidade continental.

Ele também é vice-presidente do comitê responsável pela organização das competições de clubes e pelo sistema de concessão de licenças, além de ser membro do conselho da Federação Internacional de Futebol (Fifa).