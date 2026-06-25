Foula defende Cristiano: “Não descartem a força da Portugal na Copa do Mundo”

António José Folha, ex-técnico da seleção principal de futebol da Portugal, afirmou que o capitão Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr da Arábia Saudita, mantém a capacidade de decidir partidas importantes, incluindo os jogos da Copa do Mundo de 2026, que estão em andamento.

Em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, Folha disse: “Ronaldo ainda é capaz de fazer a diferença em partidas importantes. Sua experiência, sua personalidade de líder e sua mentalidade competitiva são elementos muito importantes para a seleção portuguesa”.

E acrescentou: “Ele continua eficaz dentro da área, e sua influência não se limita apenas a marcar gols... Jogadores que possuem esse tipo de personalidade dão o melhor de si sob pressão”.

Fulha, um dos nomes mais destacados do futebol português na década de 1990, comentou sobre o desempenho da seleção de seu país na fase de grupos, observando que: “Portugal demonstrou uma reação positiva em termos de força e desempenho, desde o empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo na rodada de estreia até a goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão”.

E continuou: “Contra o Uzbequistão, a Portugal demonstrou qualidade, equilíbrio e domínio claro durante toda a partida. O resultado é importante para reforçar a confiança, mas o mais importante é manter a evolução e a melhoria contínua”.

Sobre o confronto previsto contra a Colômbia na última rodada da fase de grupos, ele disse: “Espero um jogo forte e equilibrado. A Colômbia conta com jogadores de destaque nas transições ofensivas rápidas; por isso, os jogadores de Portugal devem administrar a posse de bola com cautela e evitar erros nas áreas de perigo... O controle dos espaços entre as linhas será um fator decisivo; e, neste nível, os pequenos detalhes fazem a diferença”.

Sobre as chances de Portugal na disputa pelo título, Folha explicou: “A continuidade e o equilíbrio são a chave para o sucesso nas fases eliminatórias. É preciso manter a estabilidade ao longo de todo o torneio e encontrar o equilíbrio entre o poder ofensivo e a organização defensiva”.

E concluiu: “A eficácia nas áreas de pênalti, a capacidade de se adaptar aos estilos dos adversários e o controle mental durante as partidas de eliminação direta são fatores essenciais. As equipes bem-sucedidas são aquelas que combinam uma identidade clara com o realismo ao lidar com as circunstâncias das partidas”.