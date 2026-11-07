Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, da Arábia Saudita, provocou polêmica após publicar uma foto em sua conta no aplicativo "Snapchat", que trouxe de volta à tona questionamentos sobre sua posição na disputa pelo prêmio de melhor jogador da Ásia, em meio à expectativa pelo anúncio oficial do vencedor da edição atual.

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Al-Dawsari publicou uma foto de sua antiga conquista do prêmio asiático, em um gesto que alguns consideraram uma mensagem velada que reflete sua confiança em levantar o título novamente, enquanto outros viram apenas como uma lembrança de seu feito anterior, sem carregar qualquer indício confirmado sobre o resultado da disputa.

O capitão do Al-Hilal disputa o prêmio pela terceira vez em sua carreira, em meio à concorrência com o saudita Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, e com o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor, após o trio entrar na lista final dos indicados.

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Al-Dawsari tem a chance de alcançar um feito histórico, já que será o primeiro jogador a conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia três vezes caso vença, depois de já tê-lo recebido em duas ocasiões, colocando-se às portas de adicionar um novo feito individual à sua carreira.

Apesar da repercussão da foto de Salem Al-Dawsari, a disputa ainda não foi oficialmente definida, e sua publicação não pode ser considerada um indicativo confirmado de sua vitória no prêmio, à espera de que a Confederação Asiática de Futebol anuncie o resultado durante a cerimônia de premiação prevista para acontecer na capital tailandesa, Bangcoc, no dia 19 de novembro deste ano.

Entre a ambição de manter o prêmio pela terceira vez e as expectativas geradas por sua última publicação, o capitão do Al-Hilal permanece sob os holofotes, à espera de saber se a foto foi apenas uma lembrança da conquista ou se antecipou sua comemoração de um novo feito asiático.