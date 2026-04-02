Lamin Yamal, astro do Barcelona e uma das lendas do continente africano, manifestou sua solidariedade após os gritos racistas e ofensivos que ocorreram durante o amistoso entre Espanha e Egito.

O recente apoio da lenda africana a Yamal, após o escândalo de racismo, destaca a importância de figuras influentes no combate a atitudes discriminatórias no esporte. Enquanto o futebol continua a ser um campo de batalha para a igualdade, muitos fãs também se interessam por outras facetas do esporte, como as apostas. Para aqueles que desejam explorar esse mundo, é essencial conhecer as melhores casas de apostas esportivas, que oferecem uma experiência segura e confiável. Assim, tanto dentro quanto fora do campo, é crucial promover ambientes justos e respeitosos para todos os envolvidos.

Yamal demonstrou grande indignação e disse em sua conta no Instagram: “Sei que o canto ‘quem não pular é muçulmano’ foi dirigido ao time adversário e não foi algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, isso ainda é considerado desrespeito e algo inaceitável”.

Ele acrescentou: “Entendo que nem todos os torcedores são assim, mas para aqueles que repetem tais gritos, usar a religião como meio de zombaria no estádio faz com que pareçam pessoas ignorantes e racistas”.

O site “Foot Africa” informou que Didier Drogba, lenda da Costa do Marfim, comentou uma postagem de Lamine Yamal no Instagram, expressando seu forte apoio ao astro do Barcelona.

Drogba escreveu a Yamal: “Tenha sempre orgulho da sua cultura e de quem você é, Lamine Yamal”.

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