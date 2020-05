Foto errada faz time da MLS virar piada e ver "enxurrada" de carecas

O FC Cincinnati anunciou o ex-defensor Jaap Stam como seu novo treinador...mas um erro fez com que o anúncio virasse motivo de chacota

O ex-zagueiro Jaap Stam teve uma carreira marcante no futebol: passou por clubes como , e , sendo titular da seleção holandesa por um bom tempo. Na questão estética, ficou conhecido por sua careca "inconfundível". Pelo menos, isto era o que nós esperávamos.

Agora treinador, o holandês foi anunciado como o novo técnico do FC Cincinnati, último colocado da MLS em 2019. O único problema é que a equipe de Ohio anunciou a contratação utilizando a foto de outro careca que não é Jaap Stam.

O homem da foto é Tinus van Teunenbroek, atualmente, um dos treinadores da base do Ajax. Mesmo que Teunenbroek também seja careca e holandês, - e se pareça com Jaap Stam fisicamente - a confusão já estava armada.

O clube rapidamente apagou a postagem e a substituiu com uma contendo a foto do treinador, mas os internautas mais espertos printaram o tweet, que logo viralizou. Assim, o anúncio virou motivo de chachota e até rivais do Cincinnati na apareceram para tirar sarro da situação.

ICYMI: Join us in welcoming our 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭 new head coach, Jaap Stam. #FCCincy



📰: https://t.co/DP0FEepraD pic.twitter.com/dvLbByeHoC — FC Cincinnati (@fccincinnati) May 21, 2020

Nas respostas a publicação, clubes como o , também do estado de Ohio, o e o mandaram seus "parabéns" para a nova contratação, e embedaram fotos de alguns homens carecas conhecidos...que não são Jaap Stam.

Confira alguns dos tweets!

Ataque explosivo com Jason Statham

Com Jason Statham, ator de Hollywood, conhecido por filmes como Carga Explosiva e Velozes e Furiosos, o Columbus Crew foi um dos primeiros a brincar com o anúncio.

Mark Strong também deu as caras...

O FC Cincinnati é "duro de matar"

Bruce Willis dispensa apresentações. Agora, terá um novo cargo: treinador do clube da ? Pelo menos para o San Jose Earthquakes.

O novo cão de guarda do clube

O empresário e "rapper" Pitbull também foi lembrado pelo Philadelpia Union.

Chocolate suíço na defesa

O Houston Dynamo aproveitou para homenagear um de seus ex-jogadores, o defensor suíço Philippe Senderos.

O FC Cincinnati também é "veloz e furioso"

Até Dominic Toretto está na comissão técnica...

O clube fará de tudo para conquistar as vitórias...

Congrats Jaap on your new contract ... for one milllllllion dollars! pic.twitter.com/BO6uWJKdvD — FC (@WhitecapsFC) May 21, 2020

O maléfico Dr. Evil, de Austin Powers, também apareceu.

...E não vai dar chance para os rivais

New FCC head coach going to headlock anyone in his way 🔥 pic.twitter.com/Y1idAr8SHs — Impact de Montréal (@impactmontreal) May 21, 2020

O lutador Georges St. Pierre vai "ajudar na briga", segundo o .