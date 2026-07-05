Após a conquista da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, o conselheiro Turki Al-Sheikh chamou a atenção com uma ação inusitada fora dos gramados, ao publicar uma foto que gerou grande repercussão nas redes sociais.

O presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita compartilhou com seus seguidores, na plataforma “X”, uma foto engraçada que reunia o técnico da seleção egípcia, Husam Hassan, e o ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

A foto, que parece ter sido editada com inteligência artificial, mostra Guardiola raspando a barba; depois de tirar a toalha do rosto, ele se transforma em Hossam Hassan, como se o técnico dos Faraós estivesse se escondendo por trás da máscara de “Pep”.

Um grande número de seguidores interagiu com a foto, compartilhando-a e curtindo-a, enquanto Al-Sheikh desativou os comentários; o número de visualizações ultrapassou 950 mil.

A publicação de Turki Al-Sheikh veio logo após o sucesso de Hossam Hassan ao levar a seleção egípcia à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os “Faraós” garantiram sua vaga nas oitavas de final após vencerem a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1 nas oitavas de final do torneio.

A seleção dos Faraós terá um encontro histórico ao enfrentar a Argentina, liderada por Lionel Messi, na noite da próxima terça-feira, na esperança de alcançar uma grande conquista ao avançar para as quartas de final.

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