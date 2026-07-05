Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

Traduzido por

Foto: Com uma máscara do Guardiola... Turki Al-Sheikh elogia Hossam Hassan após a conquista dos Faraós

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Argentina
Egito
EUA

A seleção egípcia está prestes a fazer história

Após a conquista da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026, o conselheiro Turki Al-Sheikh chamou a atenção com uma ação inusitada fora dos gramados, ao publicar uma foto que gerou grande repercussão nas redes sociais.

O presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita compartilhou com seus seguidores, na plataforma “X”, uma foto engraçada que reunia o técnico da seleção egípcia, Husam Hassan, e o ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

A foto, que parece ter sido editada com inteligência artificial, mostra Guardiola raspando a barba; depois de tirar a toalha do rosto, ele se transforma em Hossam Hassan, como se o técnico dos Faraós estivesse se escondendo por trás da máscara de “Pep”.

Um grande número de seguidores interagiu com a foto, compartilhando-a e curtindo-a, enquanto Al-Sheikh desativou os comentários; o número de visualizações ultrapassou 950 mil.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY

A publicação de Turki Al-Sheikh veio logo após o sucesso de Hossam Hassan ao levar a seleção egípcia à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os “Faraós” garantiram sua vaga nas oitavas de final após vencerem a Austrália nos pênaltis por 4 a 2, depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1 nas oitavas de final do torneio.

A seleção dos Faraós terá um encontro histórico ao enfrentar a Argentina, liderada por Lionel Messi, na noite da próxima terça-feira, na esperança de alcançar uma grande conquista ao avançar para as quartas de final.

Leia também: As exigências de Mourinho não acabam... Definindo as características da “peça que faltava” no Real Madrid

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google