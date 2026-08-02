Ao que tudo indica, o futuro de Vozinha, goleiro da seleção de Cabo Verde, caminha para uma nova surpresa, depois de o jogador ter aparecido a caminho do Chile para concluir sua transferência ao Colo-Colo, apesar dos relatos que o ligaram, nos últimos dias, a uma passagem pelo Berkane, do Marrocos.

O jornalista italiano Fabrizio Romano publicou uma foto de Vozinha dentro do avião e escreveu em sua conta oficial na plataforma "X": "Vozinha a caminho do Chile para concluir sua transferência ao Colo-Colo".

Esses acontecimentos voltam a lançar dúvidas sobre o futuro do goleiro veterano, de 40 anos, depois de ele ter estado perto de se transferir para o Campeonato Marroquino nos últimos dias.



Vozinha havia entrado em negociações avançadas com o Berkane, segundo informou o site "Globo Esporte", citando o jornalista Rafael Bozio, que esclareceu que o clube marroquino buscava chegar a um acordo sobre os detalhes finais da contratação do goleiro.

O interesse do Berkane em Vozinha surgiu em meio às movimentações do clube para reforçar seu elenco, simultaneamente às negociações com o técnico Bubista, treinador da seleção de Cabo Verde, que comandou a equipe na Copa do Mundo.

O Colo-Colo havia anunciado anteriormente a contratação de Vozinha, e o clube chileno publicou uma foto do goleiro em suas contas oficiais, acompanhada da frase: "Bem-vindo, estamos esperando por você no Estádio Monumental".

No entanto, o negócio passou por um período de incerteza nos últimos dias, depois que a chegada do goleiro ao Chile foi adiada em mais de uma ocasião, o que abriu caminho para a possibilidade de mudança de destino e de uma transferência ao Berkane.

Segundo os relatos anteriores, Vozinha aguardava a proposta oficial do clube marroquino antes de tomar sua decisão final sobre o futuro, mas o fato de o goleiro aparecer agora a caminho do Chile para concluir sua transferência ao Colo-Colo, de acordo com Fabrizio Romano, indica que o negócio de sua transferência ao Campeonato Marroquino pode ter fracassado ou se distanciado da concretização.

A chegada de Vozinha ao Chile e a conclusão dos trâmites de sua transferência ao Colo-Colo seguem sendo o desdobramento mais relevante no futuro do goleiro veterano, depois de, poucos dias atrás, tudo indicar que ele estava a caminho de viver uma nova experiência no Campeonato Marroquino.