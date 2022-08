Fortuna Sittard x Ajax: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Holandês

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada da Eredivisie; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortuna Sittard e Ajax se enfrentam neste sábado 26), no Offermans Joosten Stadion, a partir das 11h30 (de Brasília), pela primeira rodada da temporada 2022/23 do Campeonato Holandês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Ajax cega para a nova temporada defendendo o título conquistado em 2021/22, quando foi campeão com 83 pontos, dois de vantagem em relação ao maior rival PSV, que ficou na segunda colocação. A equipe fez diversos jogos de preparação neste final de férias e ainda se reforçou com alguns jogadores.

Enquanto isso, o fortuna Sittard quer melhorar - bastante - o seu desempenho. Na última temporada, a equipe terminou na 15ª colocação, com apenas um ponto de vantagem em relação o Heracles, que disputou o playoff de rebaixamento e com dois em relação ao Willem II, 17º e primeiro na zona do rebaixamento direto.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortuna Sittard: Van Osch; Cox, Pinto, Nieling; Duarte, Janssen, Seuntjens, Ferati; Baghdad, Gladon, Noslin.

Possível escalação do Ajax: Pasveer; Wijndal, Blind, Timber, Rensch; Berghuis, Alvarez, Klaassen; Antony, Tadic, Bergwijn.

Desfalques da partida

Fortuna Sittard:

Ivor Pandur

Mickael Tirpan (afastado)

Ajax:

Calvin Bassey (suspenso)

Quando é?

JOGO Fortuna Sittard x Ajax DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Offermans Joosten Stadion, Sittard - HOL HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Ajax

JOGO CAMPEONATO DATA Almere 1 x 1 Ajax Amistoso 31 de julho de 2022 Ajax 1 x 1 KAS Eupen Copa Johan Cruyff 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajax x Groiningen Campeonato Holandês 14 de agosto de 2022 h (de Brasília) Sparta Roterdã x Ajax Campeonato Holandês 21 de agosto de 2022 09h30 (de Brasília)

Fortuna Sittard

JOGO CAMPEONATO DATA Fortuna Sittard 3 x 3 Shakhtar Amistoso 22 de julho de 2022 Leuven 1 x 1 Fortuna Sittard Amistoso 9 de julho de 2022

Próximas partidas