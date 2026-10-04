Forte seleção da Holanda volta a antiga posição após nove anos: "Muito surpreendente"

Virgil van Dijk faz neste domingo à noite sua centésima partida pela seleção da Holanda. O capitão atua em uma posição muito incomum para ele: como zagueiro pela direita, ao lado de seu surpreendente parceiro Teun Koopmeiners. Theo Janssen se pergunta se o veterano do Liverpool (35) vai se sentir desconfortável pelo lado direito.

O técnico da seleção, Xavi Hernández, escolhe Koopmeiners como zagueiro pela esquerda. O canhoto da Juventus é o substituto de Jurriën Timber, com quem se age com cautela após seu retorno de uma lesão persistente na virilha.

Para abrir espaço para Koopmeiners, Van Dijk é deslocado para o lado direito. "Isso é muito surpreendente", começa Janssen. "Principalmente porque Virgil indicou por muito tempo que quer jogar pela esquerda. Ele é orientado para a esquerda."

"Então estou curioso para ver como ele vai se sair e se vai se sentir desconfortável nessa posição." O apresentador Sjoerd van Ramshorst lembra que Van Dijk atuou pela última vez como zagueiro pela direita na seleção holandesa há nove anos, e no Liverpool há oito. "Acho que isso já diz o suficiente", reage Janssen.

"Não é a posição dele, isso ele mesmo também diz. Estou curioso para ver como ele se sai hoje", afirma Janssen. Xavi depois deu mais explicações. "Expliquei a ele durante nosso primeiro encontro que talvez precise se adaptar."

"Ele é o capitão, o líder. Certamente vai se adaptar pela equipe. Especialmente hoje, no dia em que alcança sua centésima convocação", diz Xavi, que então passa a falar de Koopmeiners. "Ele joga como zagueiro porque esperamos precisar de uma construção muito boa."

"Ele é bom em encontrar o homem livre e pode virar o jogo. Passa muito bem e constrói bem as jogadas. Queremos atacar e defender melhor, e para isso Koop é adequado", conclui Xavi.

Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Veerman, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Meerdink, Lang.

Escalação da Sérvia: V. Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Cvetkovic, Tadic.



