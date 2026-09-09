"Forte mentalidade vencedora": Jürgen Klopp vai provocar uma grande surpresa no gol da seleção alemã?

Ainda em sua coletiva de apresentação, Jürgen Klopp havia anunciado que os nomes de um total de 57 jogadores estavam em sua lista, que ele consideraria para seus primeiros jogos como novo técnico da seleção alemã. O treinador de 59 anos não falou de nomes de forma explícita, mas é bastante provável que um ou outro jogador tenha entrado na lista sem jamais ter sido ligado anteriormente à equipe da DFB.

Principalmente na posição de goleiro, Klopp deve ter anotado várias opções. Desde a segunda - e agora definitiva - aposentadoria de Manuel Neuer da seleção, após a eliminação precoce na Copa do Mundo de 2026, a equipe da DFB voltou a ficar sem um número 1 claro. O goleiro do Bayern de Munique havia sido chamado de volta de sua aposentadoria da seleção especialmente para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá e tirou Oliver Baumann, que era inicialmente o titular previsto, do time para colocá-lo no banco.

Como se sabe, o torneio terminou de forma extremamente decepcionante para Neuer e para a seleção da DFB. Já nos 16 avos de final, a equipe foi eliminada após derrota nos pênaltis para o Paraguai. Em seguida, o goleiro do Bayern anunciou sua segunda aposentadoria da carreira na seleção e reacendeu o debate sobre a vaga no gol da DFB.

Pois em quem Klopp depositará sua confiança para os próximos jogos da Nations League contra Holanda, Grécia e Sérvia? No papel, o técnico da seleção tem várias opções: por um lado, ele pode continuar apostando em um nome experiente como Baumann, do Hoffenheim, Alexander Nübel (Besiktas) ou Marc-Andre ter Stegen, já recuperado, que está emprestado por seu clube de origem, o Barcelona, ao Ajax, como apoio estável entre as traves.

Também é possível que Klopp faça um corte mais radical e, com os novos ares no comando técnico, busque uma mudança geracional maior também no gol. Candidatos interessantes não faltam. Jonas Urbig já esteve no último Mundial como goleiro de treino e é considerado o sucessor designado de Neuer no Bayern. Noah Atubolu, emprestado ao Frankfurt, por sua vez esteve várias vezes perto de uma convocação, mas sempre acabou preterido por outros candidatos. Dennis Seimen, do VfB Stuttgart (atualmente lesionado), e Mio Backhaus, do Freiburg, são outros jogadores ainda muito jovens que podem entrar no radar de Klopp no futuro.

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Como tem sido a temporada até aqui de Diant Ramaj no Copenhague?

E então, claro, ainda haveria uma terceira opção: com Loris Karius, do Schalke, ou Diant Ramaj, do Dortmund, Klopp também poderia proporcionar a estreia a jogadores que até aqui ainda não tiveram grande papel no entorno da seleção alemã. Principalmente o último deles vem se credenciando no momento, com boas atuações no Copenhague, para receber uma ligação do técnico da seleção.

Nas últimas duas temporadas, Ramaj, que em 2025 trocou o Ajax pelo BVB por cinco milhões de euros, já havia sido emprestado. Primeiro, os aurinegros o cederam por um ano ao Copenhague; no ano passado, o nascido em Stuttgart atuou por empréstimo no Heidenheim, na Bundesliga, onde imediatamente tirou do time o goleiro titular de longa data Kevin Müller e o mandou para o banco.

Agora, o jogador de 24 anos está de volta à capital dinamarquesa - novamente por empréstimo - e mostra ali por que pode, de fato, se tornar uma opção para Klopp e para o gol da DFB. Por falta de ritmo de treino, Ramaj ainda ficou fora do elenco de seu novo clube nos dois primeiros jogos oficiais. O balanço nesse período: um 0 a 0 sem gols na fase classificatória da Conference League contra o Turku e um amargo 4 a 0 sofrido na liga diante do Viborg. Depois, ele recebeu suas chances desde o início - e, desde então, tudo tem corrido às mil maravilhas no Copenhague.

No total, Ramaj esteve quatro vezes no gol dos dinamarqueses. Nesse período, o Copenhague conquistou quatro vitórias, sofreu apenas dois gols (entre eles, um pênalti) e ficou sem ser vazado em duas partidas. Também por causa do jogador de 24 anos, o Copenhague não apenas celebrou a classificação para a Conference League, como também assumiu a liderança da tabela na liga.

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Diant Ramaj vai estrear na equipe da DFB sob o comando de Jürgen Klopp?

Recentemente, ele recebeu grandes elogios por suas fortes atuações de um velho conhecido da Bundesliga: o ex-técnico do Mainz Bo Svensson, que hoje comanda o clube da capital dinamarquesa à beira do campo. Ramaj tem uma "calma com a bola e a capacidade de participar da construção do jogo, o que nos dá uma dimensão extra", explicou Svensson. Ao mesmo tempo, o goleiro alemão conta com "uma forte presença" em campo. Ramaj leva "tranquilidade à linha defensiva e tem uma mentalidade vencedora muito marcante", elogiou o treinador do Copenhague.

Pelas seleções de base da Alemanha, Ramaj, que por causa da ascendência de seus pais teoricamente também poderia defender Kosovo, disputou dez partidas internacionais. Sua última atuação pela seleção alemã sub-20 foi há quase cinco anos; antes disso, ele também jogou pela sub-19 e pela sub-18.

Se Ramaj será de fato recompensado por sua forma extraordinária com sua primeira partida pela seleção principal será algo que se verá em 17 de setembro. Nesse dia, Klopp terá de definir sua lista final para os jogos da Nations League que acontecerão em seguida. A estreia será fora de casa, em 24 de setembro, contra a Holanda. Depois, a equipe da DFB receberá Grécia e Sérvia, antes de a pausa para seleções chegar ao fim com o jogo de volta contra os gregos, em 4 de outubro.