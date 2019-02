Forte chuva marca triunfo do Bahia sobre o Vitória da Conquista

Jogo quase não aconteceu devido às condições climáticas

Bahia e Vitória da Conquista quase não entraram em campo neste domingo (17). Minutos antes da bola rolar no Lomanto Júnior, uma forte chuva atingiu o estádio, com o gramado sofrendo alagamentos e cascastas d'água formadas nas arquibancadas, com torcedores, inclusive, sendo carregados pela forte correnteza. No entanto, após a avaliação do delegado da partida, a bola rolou.

Em campo com muitas poças, o time B do Bahia, comandado por Claudio Prates, venceu o seu primeiro jogo no Baianão por 3 a 1 e assumiu a liderança do Campeonato Baiano.

Os gols do tricolor foram marcados por Iago, Nílton e Sílvio (contra). O Vitória da Conquista diminuiu com Patuta.

O próximo compromisso do Bahia é na quinta-feira (21), contra o Liverpool no Uruguai, tentando reverter a desvantagem da derrota por 1 a 0 na Arena Fonte Nova e busca avançar para a segunda fase da Copa Sul-Americana.