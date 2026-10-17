O Liverpool sofreu um golpe duplo antes do confronto com o Villarreal, na próxima terça-feira, em Anfield, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões, depois que o húngaro Dominik Szoboszlai e o holandês Jeremie Frimpong se lesionaram durante a vitória sobre o Brentford (2 a 1), no sábado, pela Premier League, em meio ao temor de que fiquem fora do aguardado duelo europeu.

A lesão de Szoboszlai ocorreu aos 32 minutos, depois que ele sentiu dores musculares que o obrigaram a deixar o campo, enquanto Frimpong conseguiu atuar apenas 6 minutos após entrar como substituto no início do segundo tempo, saindo também por causa de um problema físico, o que coloca a comissão técnica diante de um novo desafio antes de receber o time espanhol.

Apesar de o Liverpool ter conquistado os três pontos, após virar a desvantagem criada pelo gol de Keane Lewis-Potter em vitória graças aos gols de Victor Muñoz e Alexander Isak, as duas lesões lançaram uma sombra sobre o triunfo, especialmente com o time sofrendo outras ausências antes do compromisso continental.

Em declarações após a partida, o treinador alertou para a dificuldade da situação física no grupo, diante do acúmulo de jogos e da falta de tempo suficiente para os jogadores se recuperarem, afirmando: "Acho que nossa situação é extremamente delicada. Jogamos fora de casa na Liga dos Campeões há dois dias, chegamos em casa tarde da noite e talvez não tenhamos tido um período de recuperação adequado".

Acrescentou que a comissão técnica se vê diante de uma escolha difícil entre contar com jogadores que disputaram partidas consecutivas e estão em estado de desgaste, ou escalar atletas que retornam de lesão sem total certeza de sua condição.

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Sobre Szoboszlai, explicou: "Ele sentiu o mesmo problema, não é uma lesão nova, e talvez não tenha se recuperado o suficiente, por isso vamos precisar de mais tempo com ele".

Quanto a Frimpong, indicou que o jogador sofreu com cãibras durante a última partida europeia, antes de sentir um novo problema muscular diante do Brentford.

O treinador confirmou que o Liverpool não contará com os jogadores por algum tempo, o que coloca a participação dos dois contra o Villarreal sob grande dúvida e aumenta a pressão sobre a comissão técnica antes do aguardado duelo.

Ausências adicionais agravam o problema do Liverpool

Os problemas do Liverpool não param em Szoboszlai e Frimpong, já que a equipe também sofre com as ausências de Hugo Ekitike, Conor Bradley, Vítězslav Jaroš e Giovanni Leoni, por lesões diversas, o que eleva o número de desfalques possíveis para 6 jogadores.

As ausências de Bradley e Frimpong representam um golpe particular para as opções do time na lateral direita, já que a comissão técnica será obrigada a buscar alternativas para reorganizar o setor defensivo antes do confronto com o Villarreal, que entra em campo com a moral relativamente elevada após vencer o Napoli na rodada anterior.