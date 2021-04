Fortaleza x Ypiranga: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta terça-feira (6), pela segunda fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Ypiranga entram em campo nesta terça-feira (6), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil. O empate leva a disputa aos pênaltis A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o duelo em tempo real, clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Ypiranga DATA Terça-feira, 6 de abril de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor vai em busca da classificação na Copa do Brasil/ Foto: Divulgação Fortaleza

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, transmitirão a partida desta terça-feira (6). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Fortaleza deve mandar a campo o que tiver de melhor disponível e o técnico Enderson Moreira está confiante para o duelo. "A gente precisa estar bem descansado, recuperado. Que a gente possa estar muito consciente. Se alguém tiver algum probleminha, já começar o tratamento e recuperar. Fazer o que tiver de fazer. Investir o tempo em alimentação pós-jogo, hidratação, banheiras, tudo que tiver de possibilidade nós vamos fazer", disse em entrevista coletiva.

Treino de apronto realizado. Amanhã iremos em busca da classificação para próxima fase da Copa do Brasil.



Do outro lado, o Ypiranga quer surpreender o rival para seguir sua caminhada na Copa do Brasil.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Daniel Guedes, Quintero, João Paulo Silveira, Carlinhos, Ederson, Matheus Jussa, Matheus Vargas, David, Wellington Paulista e Robson.

Provável escalação do Ypiranga: Deivity, Muriel, Reinaldo Dutra, Léo Kanu, Zé Mário, Milael, Clayton, Mossoró, Jean Silva, Caprini e Quirino.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Bahia Copa do Nordeste 3 de abril de 2021 4 de Julho 1 x 2 Fortaleza Copa do Nordeste 27 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Fortaleza Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Atlético-MG x Fortaleza Campeonato Brasileiro 30 de maio de 2021 16h (de Brasília)

YPIRANGA-RS

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 1 x 0 Brasil de Pelotas Campeonato Gaúcho 31 de março de 2021 Aimoré 0 x 0 Ypiranga Campeonato Gaúcho 28 de março de 2021

Próximas partidas