Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Fortaleza e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Vitória DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 2, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (20), na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há quatro jogos na temporada, o Fortaleza entra em campo na estreia da Copa do Brasil, pressionado pela vitória.

Do outro lado, o Vitória, que vem de duas derrotas consecutivas na Série C, eliminou o Castanhal e o Glória nas fases anteriores do torneio nacional.

"Na quarta-feira eu vou ter que mudar o grupo. Eu não vou escalar nomes, por currículo, vou escalar por produção. Alguns estão demonstrando que estão no melhor momento que outros", afirmou o técnico Geninho.

Em 21 jogos disputados entre as equipes, o Vitória registra nove vitórias, contra seis do Fortaleza, além de seis empates. Porém, a equipe baiana não vence o rival desde 2007. De lá para cá, o Leão soma três triunfos e um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA River Plate 2 x 0 Fortaleza Copa Libertadores 14 de abril de 2022 Internacional 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caucaia x Fortaleza Cearense 22 de abril de 2022 21h35 (de Brasília) Fortaleza x Caucaia Cearense 25 de abril de 2022 18h30 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Vitória Série C 9 de abril de 2022 Vitória 0 x 1 Floresta Série C 17 de abril de 2022

Próximas partidas