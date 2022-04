Fortaleza x Sport Recife: escalação, desfalques e mais do jogo da final da Copa do Nordeste 2022

Na Arena Castelão, Fortaleza e Sport Recife fazem, neste domingo (3), o jogo de volta da grande decisão da Copa do Nordeste, a partir das 18h30 (de Brasília).

Após empatarem por 1 a 1 na partida de ida, quem vencer ficará com um título. Caso haja um novo empate, a final será decidida nos pênaltis.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Fortaleza tem desfalques importantes para o jogo deste domingo. Isso porque Benevenuto, Fernando Miguel e Lucas Crispim continuam no departamento médico.

O treinador Vojvoda manterá Kayzer e o artilheiro Robson no setor ofensivo.

Do outro lado, o Sport não deve ter mais desfalques, com exceção de Everton Felipe e Rodrigão, machucados.

HOJE TEM SPORT CLUB DO RECIFE!



Dia de final, dia de ir em busca do tetra! VAAAAAAAMOS! #EmBuscaDoTetra pic.twitter.com/5pvKjsVxxW — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2022

Desta forma, o técnico Dal Pozzo deve repetir a escalação do primeiro duelo.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Landázuri (Tinga), Ceballos e Titi; Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima e Capixaba; Robson e Kayzer.

Possível escalação do Sport Recife: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matias e Denner; Jáderson (Vanegas), Luciano Juba e Parraguez.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Fernando Miguel, Lucas Crispim e Benevenuto: lesionados.

SPORT RECIFE:

Everton Felipe e Rodrigão: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Sport Recife será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada e do Nordeste FC, na internet. neste domingo. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.