Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela nona rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com duas derrotas consecutivas, o busca reencontrar o caminho da vitória nesta quarta-feira (9), contra o Sport, às 18h (de Brasília), no Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Sport DATA Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Fortaleza

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada, a partir das 18h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a 13ª posição, o Fortaleza entra em campo pressionado por um resultado positivo após duas derrotas consecutivas.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni poderá ter o retorno de Tinga e Yuro César, enquanto Jackson segue tratando de uma lesão na parte posterior da coxa.

Já o Sport é o nono colocado, com 10 pontos marcados, chega embalado com duas vitórias seguidas.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e W. Paulista.

Provável escalação do Sport: Luan; Patric, Maidana, Adryelson e Juba; Ronaldo, Betinho, Ricardinho, Jonatan Gómez, Marquinhos (Barcia); Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Fortaleza x Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 Sport 2 x 1 Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020

Próximas partidas