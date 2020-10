Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam nesta quarta-feira (14), na Arena Castelão, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x São Paulo DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza (CE) HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação/São Paulo)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar sem gols com o pelo Brasileiro, o Fortaleza agora volta as suas forças para a . O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Tiago Orobó, que já disputou o campeonato com o , enquanto o zagueiro colombiano Juan Quintero segue como dúvida. No entanto, todo o restante do elenco estará disponível.

O São Paulo, que nunca venceu uma Copa do Brasil, chega esperançoso para o duelo após conquistar uma vitória contundente sobre o . O Tricolor não terá Hernanes, Liziero, Rojas, Walce e Juanfran (lesionados), além de Arboleda (seleção equatoriana). No entanto, Gabriel Sara está de volta ao time após cumprir suspensão no Brasileirão.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho, Bruno Melo, Juninho, Ronald, Romarinho, Osvaldo, Yuri César e Wellington Paulista.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Bruno Alves, Diego Costa, Reinaldo, Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Brenner..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 Fortaleza 2 x 1 Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Palmeiras Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Fortaleza x Ceará 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 São Paulo 3 x 0 Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020

Próximas partidas