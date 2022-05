Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo do Brasileirão Série A 2022

Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste domingo (8), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x São Paulo DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil - e Éder Alexandre - SC

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda - CE

VAR: Rodrigo Nunes de Sa - RJ

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (8), no Castelão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o River Plate por 1 a 1 na última rodada da Copa Libertadores, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão em busca da primeira vitória. Até o momento, sem nenhum ponto conquistado, a equipe está afundada na zona de rebaixamento.

O confronto marcará a quarta vez em que o clube e Rogério Ceni se enfrentam desde a primeira passagem do comandante pelo Pici. Até o momento, o Fortaleza nunca venceu o atual treinador do São Paulo. Foram dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o São Paulo, que vem de empate com o Everton na Copa Sul-Americana, busca a segunda vitória consecutiva no campeonato nacional. Uma vitória contra o lanterna pode colocar o Tricolor mais próximo da liderança.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor registra 12 vitórias, contra cinco do Fortaleza, além de sete empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 1 de maio de 2022 Fortaleza 1 x 1 River Plate Libertadores 5 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Fortaleza Copa do Brasil 12 de maio de 2022 19h (de Brasília) Botafogo x Fortaleza Brasileirão 15 de maio de 2022 18h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Santos Brasileirão 3 de maio de 2022 Everton 0 x 0 São Paulo Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022

Próximas partidas