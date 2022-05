Fortaleza x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Fortaleza e São Paulo se enfrentam neste domingo (8), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Atravessando momentos opostos na temporada, o Fortaleza busca a primeira vitória no torneio nacional (três derrotas seguidas), enquanto o Tricolor deseja alcançar o segundo triunfo consecutivo. Uma vitória contra o lanterna pode colocar a equipe mais próxima da liderança.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o São Paulo terá novamente os seus principais jogadores à disposição para o duelo contra o Fortaleza.

Os únicos desfalques confirmados são Volpi, Sara e Nikão, que seguem lesionados. Luan e Miranda, poupados, também estão fora.

Já o Fortaleza entrará em campo com força máxima, apesar do desgaste após o empate com o River Plate pela Libertadores.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Crispim e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

SÃO PAULO:

Tiago Volpi, Gabriel Sara e Nikão: lesionados

Luan e Miranda: poupados

FORTALEZA:

sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e São Paulo será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (8). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.