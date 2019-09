Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão encarar o Fortaleza neste domingo (22), pela 20ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na cola do líder , o visita o neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para SP, CE, MS, MT, SE, PE, MA, além do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Palmeiras DATA Domingo, 22 de setembro LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (SP, CE, MS, MT, SE, PE, MA,), além do canal TNT e Premiere, na TV fechada.. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Sem vencer há duas rodadas, o técnico Zé Ricardo faz mistério em relação a equipe que entrará em campo para receber o . Sem contar com Wellington Paulista e Felipe Pires, a tendência é que o treinador escale André Luis no ataque.

Atualmente, o Fortaleza ocupa a 14ª posição, com 22 pontos. Há quatro pontos da zona de rebaixamento

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias, Felipe e Juninho; Romarinho, Osvaldo e André Luis

PALMEIRAS

Por outro lado, o Palmeiras está invicto sob o comando do técnico Mano Menezes, com três vitórias seguidas e a três pontos do líder Flamengo.

Apesar do mistério adotado durante as atividades na semana, a grande dúvida na escalação é o substituto de Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Carlos Eduardo ou Zé Rafael são os mais cotados.

"Estamos decidindo. Vamos escolher entre Zé Rafael e Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é mais parecido com Dudu, de drible, de velocidade. O Zé Rafael já participou do primeiro jogo em Goiânia, daí modificaríamos um pouco o time, para ter mais posse, mais bola. Vamos trabalhar nessa linha", disse o treinador.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Zé Rafael (Carlos Eduardo) e Luiz Adriano

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 8 de setembro Palmeiras 3 x 0 Brasileirão 10 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Palmeiras Brasileirão 22 de setembro 16h (de Brasília) Palmeiras x Brasileirão 25 de setembro a confirmar

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 Fluminense Brasileirão 11 de setembro Palmeiras 1 x 0 Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas