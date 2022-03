Fortaleza x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Copa do Nordeste 2022

Fortaleza e Náutico se enfrentam neste sábado (26), na Arena Castelão, a partir das 17h45 (de Brasília), pela seminal da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para CE e PE), na TV aberta, na ESPN, na TV fechada, no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço - e no perfil da Copa do Nordeste no TikTok. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Náutico DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para CE e PE), na TV aberta, a ESPN, na TV fechada, o pay-per-view do Nordeste FC e o perfil da Copa do Nordeste no TikTok, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (26), no Castelão. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Está tudo definido para as semifinais do maior regional do planeta!!!! VAMO APROVEITAR COM TUDO QUE TA ACABANDO! pic.twitter.com/skRGofs9eJ — Copa do Nordeste #SemiFinal (@CopaDoNordeste) March 25, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Invicto na Copa do Nordeste, o Fortaleza encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 16 pontos, antes de eliminar o Atlético-BA por 5 a 1 nas quartas de final. O Leão ainda tem o melhor ataque com 22 gols marcados e apenas sete sofridos.

Do outro lado, o Náutico, que ficou em terceiro do Grupo B, com 14 pontos, eliminou o Botafogo-PB nos pênaltis após o empate normal em 1 a 1 e avançou à semifinal.

Em 24 jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra nove vitórias, contra oito do Náutico, além de sete empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 CRB Copa do Nordeste 19 de março de 2022 Fortaleza 5 x 1 Atlético (BA) Copa do Nordeste 23 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caucaia x Fortaleza Campeonato Cearense 27 de março de 2022 A definir Fortaleza x Caucaia Campeonato Cearense 3 de abril de 2022 A definir

Náutico

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Globo 0 x 2 Náutico Copa do Nordeste 19 de março de 2022 Botafogo-PB 1 (3) x (4) 1 Náutico Copa do Nordeste 23 de março de 2022

Próximas partidas