Fortaleza x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal da Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (26) para Fortaleza x Náutico, pela semifinal da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 42 dias depois após o último encontro entre os rivais, válido pela fase de grupos da competição. Na ocasião, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

Embalado, o Fortaleza busca manter a invencibilidade na Copa do Nordeste. Depois de encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com 16 pontos, o Vozão eliminou o Atlético-BA por 5 a 1.

Do outro lado, o Náutico, que terminou em terceiro do Grupo B, com 14 pontos, eliminou o Botafogo-PB nos pênaltis após o empate normal em 1 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Fortaleza entrará em campo com alguns desfalques importantes. Ronald, suspenso, está fora, assim como Lucas Crispim e Fernando Miguel, com problemas na coxa esquerda e joelho esquerdo, respectivamente.

HOJE TEM LEÃO! 🦁



🏆 Copa do Nordeste

🆚 Náutico

⏰ 17h45

🏟 Arena Castelão

📺 Nordeste FC e Jangadeiro

#⃣ #FORXNAU#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/1YQVyhi3A6 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 26, 2022

Já o Náutico, em busca da classificação inédita para a final da Copa do Nordeste, também terá pela frente um tabu de quase seis décadas: em competições oficiais, a última vitória do Timbu sobre o Fortaleza foi em 1965, pela final da Taça Brasil.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição terá os retornos de Camutanga e Robinho, mas Richard Franco e Djavan, suspensos, estão fora.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef, Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Zé Welison, Lucas Lima, Capixaba; Moisés, Renato Kayzer.

Possível escalação do Nautico: Lucas Perri, Hereda, Camutanga, Carlão e Júnior Tavares, Ralph, Wagninho e Jean Carlos; Ewandro, Léo Passos e Leandro Carvalho (Robinho).

DESFALQUES

FORTALEZA:

Ronald: suspenso

Fernando Miguel e Lucas Crispim: lesionados

NÁUTICO:

Richard Franco e Djavan: suspensos

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Náutico será transmitido ao vivo pelo SBT (para CE e PE), na TV aberta, na ESPN, na TV fechada, no pay-per-view do Nordeste FC - veja aqui mais informações sobre o serviço - e no perfil da Copa do Nordeste no TikTok, neste sábado (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.