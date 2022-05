Fortaleza x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado (28), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Juventude DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Bruno Raphael Pires (GO)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira (CE)

VAR: Daiane Caroline Muniz -(SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (28), na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a classificação histórica às oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão após a vitória sobre o Colo-Colo por 4 a 3 no meio da semana.

''Desde o primeiro dia, o objetivo era passar de fase na Libertadores. Tínhamos que ganhar o Cearense, chegar na final da Copa do Nordeste e passar de fase na Libertadores. Era um objetivo que podíamos cumprir'', afirmou Vojvoda.

Um momento histórico do Leão, classificado para as oitavas! 🦁 🔵⚪🔴#MRVnoEsporte pic.twitter.com/Q1tG9uooqX — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 26, 2022

Agora, o objetivo é a recuperação no Brasileirão. Na lanterna, com apenas um ponto, busca a primeira vitória (cinco derrotas e um empate nos seis jogos até aqui).

Já o Juventude, também na zona de rebaixamento, com seis pontos, vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 0.

Em jogos disputados entre as equipes, o Fortaleza registra uma ampla vantagem. São sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Fluminense Brasileirão 22 de maio de 2022 Colo-Colo 3 x 4 Fortaleza Copa Libertadores 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Ceará Brasileirão 1 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) Flamengo x Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022 16h (de Brasília)

JUVENTUDE

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 2 Juventude Brasileirão 15 de maio de 2022 Juventude 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas