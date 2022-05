Fortaleza x Juventude: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 20h30 (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (28)

A bola vai rolar neste sábado (28) para Fortaleza x Juventude, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 20h30 (de Brasília), no Castelão.

Embalado com a classificação histórica às oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação. Na lanterna com apenas um ponto, a equipe ainda não venceu no campeonato nacional.

Já o Juventude, também na zona de rebaixamento, com seis pontos, vem de derrota para o Palmeiras por 3 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Juventude terá os retornos de Chico, Paulinho Moccelin e Paulo Miranda, que cumpriram suspensão na derrota para o Palmeiras na última rodada.

Por outro lado, Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Jean Irmer é o mais cotado para assumir o meio ao lado de Yuri, enquanto Óscar Ruiz, com desgaste físico, é tratado como dúvida pelo técnico Marquinhos Santos.

"Devemos encarar um público de 40 ou 50 mil pessoas. Então, é uma pressão grande que nós temos que saber suportar. Se a gente tiver equilíbrio, conseguimos transformar essa pressão em nosso favor. Nós temos grandes chances de vencer, mas se não der, um ponto é importante. Depois, temos duas decisões em casa para subir na tabela e deixar a zona de rebaixamento", analisou o treinador.

Já o Fortaleza terá o retorno de Ceballos, que cumpriu suspensão na derrota para o Fluminense na última rodada.

Max Walef e Marcelo Boeck brigam pela titularidade no gol.

Possível escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Romero.

Possível escalação do Juventude: César; Rômulo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Paulo Miranda (Rafael Forster) e William Matheus; Jean Irmer, Yuri e Chico; Paulinho Moccelin, Óscar Ruiz (Guilherme Parede) e Isidro Pitta.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Matheus Vargas: machucado

JUVENTUDE:

Jadson: suspenso (terceiro cartão amarelo)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza e Juventude será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (28).