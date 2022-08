Fortaleza x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (7), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Internacional se enfrentam neste domingo (7), na Arena Castelão, a partir das 18h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

O Fortaleza conta com o apoio de sua apaixonada torcida para buscar a vitória e seguir firme em sua luta para sair da zona de rebaixamento. O Tricolor é o 18º colocado, com 18 pontos marcados.

Do outro lado, o Internacional, na sexta posição, com 33 pontos, irá a campo com uma equipe alternativa, já que terá duelo decisivo no meio da semana pela Copa Sul-Americana.

Desta forma, o técnico Mano Menezes irá aproveitar a oportunidade para colocar jogadores como Alan Patrick e Taison para ganharem mais minutos.

Nos últimos 15 jogos disputados entre as equipes, o Internacional venceu nove vezes, contra quatro do Fortaleza, além de dois empates. No primeiro turno, o Colorado ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald, Moisés e Romarinho; Robson e Silvio Romero.

Possível escalação do Internacional: Keiller; Weverton, Kaique Rocha, Vitão e Thauan Lara; Johnny, Liziero, Pedro Henrique, Alan Patrick e Taison; Braian Romero.

Desfalques da partida

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Internacional DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha (RJ) e Marcio Dias (PA)

Quarto árbitro: Luciano Filho (CE)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 0 x 0 Internacional Copa Sul-Americano 4 de agosto de 2022 Internacional 3 x 0 Atlético-MG Brasileiro 31 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Melgar Copa Sul-Americana 11 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília) Internacional x Fluminense Brasileiro 14 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Fortaleza Brasileiro 31 de julho de 2022 Fortaleza 0 x 1 Fluminense Copa do Brasil 28 de julho de 2022

Próximas partidas