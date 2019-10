Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes abrem a 27ª rodada do Brasileirão neste sábado (19), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Antes do duelo decisivo na contra o , o visita o na noite deste sábado (19), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Grêmio DATA Sábado, 19 de outubro LOCAL Castelão - Fortaleza, BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Fortaleza)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Sem vencer há duas rodadas, o Fortaleza visa se afastar da zona de rebaixamento, e para isso precisa vencer o Grêmio em casa neste sábado. Vindo de derrota de virada para o Flamengo, o técnico Rogério Ceni deve promover apenas uma mudança na equipe: o retorno de Wellington Paulista na vaga de Kieza.

"Independente do Grêmio vir com o time reserva temos que manter a mesma pegada contra o Flamengo, se manter firme e estar concentrado do primeiro ao último minuto. Nos detalhes é que estamos perdendo os jogos.", analisou Bruno Melo.

Provável escalação do Fortaleza: ​Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Araruna, Nenê Bonilha e Marlon; Felipe Pires, André Luís e Wellington Paulista.

Mais artigos abaixo

GRÊMIO

Já pensando no duelo contra o Flamengo pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores, o técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo uma equipe altertativa.

Após a derrota para o por 1 a 0, o Grêmio caiu para a sétima posição, com 41 pontos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 13 de outubro Fortaleza 1 x 2 Flamengo Brasileirão 16 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Fortaleza Brasileirão 26 de outubro 21h (de Brasília) Avaí x Fortaleza Brasileirão 30 de outubro 18h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Ceará Brasileirão 9 de outubro Grêmio 0 x 1 Bahia Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Grêmio Copa Libertadores 23 de outubro 21h30 (de Brasília) Grêmio x Brasileirão 27 de outubro 16h (de Brasília)

Júlio César; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Rômulo (Darlan), Michel, Thaciano, Pepê e Patrick (Luciano); André