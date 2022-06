Fortaleza x Goiás: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quinta-feira (9), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Fortaleza e Goiás se enfrentam nesta quinta-feira (9), na Arena Castelão, a partir das 20h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Goiás DATA Quinta-feira, 9 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araúho (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Luciano da Silca (CE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves (RN)

Informações da partida

Depois da vitória surpreendente sobre o Flamengo por 2 a 1 na última rodada, o Fortaleza, que segue afundado na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. E para o duelo contra os goianos, o Tricolor de Aço deverá contar com um grande apoio de seu torcedor, que já comprou mais de 28 mil ingressos.

O técnico Vojvoda terá o retorno de jogadores importantes, como Felipe, Lucas Lima e Ceballos, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Goiás, que venceu o Botafogo no Rio de Janeiro por 2 a 1, aparece no meio da tabela, com 12 pontos.

Apodi, com dores na posterior da coxa direita, e Matheusinho e Nicolas, lesionados, são tratados como dúvidas.

"O campeonato é “louco”, a gente está dois pontos acima da zona de rebaixamento e dois pontos atrás do G-4. É o campeonato mais equilibrado dos últimos 20 anos. Então você tem que estar “no bolo” e o Goiás está, além de estar nas oitavas de final da Copa do Brasil.", afirmou o técnico Jair Ventura.

Em 17 confrontos entre as equipes, o Fortaleza registra sete vitórias, contra duas do Esmeraldino, além de sete empates.

Prováveis escalações

Fortaleza: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto, Titi e Jussa; Ronald, Zé Welison, Juninho Capixaba e Yago Pikachu; Romarinho e Robson.

Goiás: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Caio, Elvis, Matheus Sales e Dadá Belmonte; Matheusinho e Nicolas.

Desfalques

Fortaleza

Ignácio: suspenso (cartão vermelho)

Goiás

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Ceará Brasileirão 2 de junho de 2022 Flamengo 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Athletico-PR Brasileirão 12 de junho de 2022 19h (de Brasília) Avaí x Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 (8) x (9) 1 Goiás Copa do Brasil 1 de junho de 2022 Botafogo 1 x 2 Goiás Brasileirão 6 de junho de 2022

