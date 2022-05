Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Fortaleza e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Fluminense DATA Domingo, 22 de maio de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira - CE

VAR: Rafael Traci - SC

ONDE VAI PASSAR?



A Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (22), na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda vivo e com chances de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores após a vitória sobre o Alianza Lima por 2 a 0, o Fortaleza volta as atenções para o Brasileirão em busca da recuperação e do primeiro triunfo.

Na classificação, o Leão é o lanterna da Série A, com apenas um ponto conquistando. Até aqui, são quatro derrotas e um empate. Aproveitamento de 6,7%.

Fala, Nação! Nosso presida deu o recado.



Domingo, 16h, você tem vários motivos para marcar presença no Castelão!



✅ Horário acessível;

✅ Preços promocionais;

✅ Empurrar o Leão em busca da primeira vitória no Brasileirão!



CONTAMOS COM VOCÊS! BORA LOTAR!#Fortaleza pic.twitter.com/ECb9fSyW8o — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) May 20, 2022

Do outro lado, o Fluminense, que empatou com o Unión Santa Fe sem gols na Copa Sul-Americana, soma oito pontos e aparece no meio da tabela.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor registra sete vitórias, contra seis do Leão, além de quatro empates. No último confronto, o Fortaleza venceu por 2 a 0, pelo Brasileirão de 2021.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 15 de mio de 2022 Alianza Lima 0 x 2 Fortaleza Libertadores 19 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colo-Colo x Fortaleza Libertadores 25 de maio de 2022 19h (de Brasília) Fortaleza x Juventude Brasileirão 28 de maio de 2022 20h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x1 Athletico-PR Brasileirão 15 de maio de 2022 Unión Santa Fe 0 x 0 Fluminense Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022

Próximas partidas