Fortaleza x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28), na Arena Castelão , a partir das 20h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo exclusivamente pelo streaming online do Prime Video - veja aqui como acompanhar. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Depois de passar pelo Vila Nova e Cruzeiro, o Tricolor, embalado com oito vitórias e dois empates nos últimos 10 jogos, busca a vantagem no primeiro jogo das quartas antes de decidir no Maracanã, no próximo dia 17 de agosto.

Do outro lado, o Fortaleza, na lanterna do Brasileirão, eliminou o rival Ceará nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em 18 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor soma oito vitórias, contra seis do Fortaleza, além de quatro empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Flu venceu por 1 a 0.

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil 2022

Fluminense 3 x 2 Vila Nova - 19 de abril de 2022

Vila Nova 0 x 2 Fluminense - 11 de maio de 2022

Fluminense 2 x 1 Cruzeiro - 23 de junho de 2022

Cruzeiro 0 x 3 Fluminense - 12 de julho de 2022

A campanha do Fortaleza na Copa do Brasil 2022

Fortaleza 3 x 0 Vitória - 20 de abril de 2022

Vitória 0 x 1 Fortaleza - 12 de maio de 2022

Fortaleza 2 x 0 Ceará - 22 de junho de 2022

Ceará 1 x 0 Fortaleza - 13 de julho de 2022

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Gustavo, André; Matheus Martins, Ganso, Arias, Cano.

Possível escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Brítez, Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Crispim, Jussa, Ronald, Moises, Romarinho, Romero.

Desfalques da partida

Fluminense:

sem desfalques confirmados.

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Fluminense DATA Quinta-feira, 28 de julho de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 2 x 3 Fluminense Brasileirão 20 de julho de 2022 Fluminense 2 x 1 RB Bragantino Brasileirão 24 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Fluminense Brasileirão 1 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Fluminense x Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 20 de julho de 2022 Fortaleza 0 x 0 Santos Copa do Brasil 24 de julho de 2022

