Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste domingo (7), pela última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar

Em duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fortaleza recebe o Flamengo no CT Ribamar Bezerra, às 15h00 (de Brasília) deste domingo (07), em disputas na parte de baixo e de cima da tabela do Grupo A, respectivamente. O confronto não será transmitido ao vivo por nenhum meio, mas você pode acompanhar ao tempo real do embate na GOAL, clicando aqui.

O clube da casa venceu apenas uma vez na competição, empatando outra e tendo sido derrotado em seis oportunidades, mas acaba garantindo vantagem por jogar com mando de campo. A única vitória veio contra o Cruzeiro, na sétima rodada, jogando no Ribamar Bezerra.

Já o Mengo busca a primeira posição da tabela, estando atrás do Palmeiras por apenas um ponto. Caso vença o duelo sobre o Tricolor cearense, torce por uma derrota ou empate do alviverde paulista. Ao todo, o rubro-negro foi uma das três equipes que menos perdeu no torneio, com apenas uma derrota, ao lado de Vasco e América-MG, além de possuir cinco vitórias e dois empates.

Enquanto o Fortaleza é a quarta pior defesa do torneio, com 18 gols sofridos, o Flamengo é o quarto melhor ataque, com 16 marcados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Carlos Brito; Fubá, Kaua Eduardo, Geilson e Julio; Marcondes, Breno e Affonso; Riquelmo, Carlos Daniel e Breno.

Possível escalação do Flamengo: Kauã Santos; Cleiton, Wesley, Diego Santos e Igor Jesus; Zé Welinton, Kayke David e Werton; Matheus França, Mateusão e Petterson.

Desfalques da partida

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Flamengo DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL CT Ribamar Bezerra - Maracanau, CE HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Denis Garces Lima (CE)

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues (CE) e Cleberson do Nascimento Leite (CE)

Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CE)

Analista de Campo: Marcos Antônio da Silva Sampaio (CE)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Cruzeiro Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022 Atlético-MG 2 x 1 Fortaleza Brasileiro sub-20 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Flamengo Brasileiro sub-20 07 de agosto de 2022 15h00 (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 1 x 1 Flamengo Carioca sub-20 27 de julho de 2022 Flamengo 2 x 0 Ceará Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022

Próximas partidas