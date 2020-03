Fortaleza x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (7), o recebe o , na Arena Castelão, às 18h (de Brasília), pela sexta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, pela TV fechada, e do Live FC, serviço pago de streaming que transmite os jogos da competição. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x CSA DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, BA HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Mosaico da torcida do Fortaleza na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, busca uma vitória para tentar assumir a liderança do Grupo A. Com oito pontos, o Leão do Pici ocupa a terceira colocação na tabela, um ponto atrás do -PB, líder do grupo.

Rogério Ceni, treinador do Fortaleza, não costuma repetir o mesmo time de uma partida para a outra, preferindo montar uma equipe específica para cada duelo.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Juninho e Felipe; David, Mariano Vásquez e Osvaldo; Romarinho

CSA

Na última colocação do Grupo B, o CSA tem chances irrisórias de se classificar para a segunda da Copa do Nordeste. Mesmo assim, o clube alagoano ainda cumpre tabela e quer vencer para tentar embalar na preparação para a disputa da .

O treinador Eduardo Baptista já confirmou o time que irá enfrentar o Fortaleza: será a mesma equipe que derrotou o Coruripe pela última rodada do Campeonato Alagoano.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Diego Renan, Alan Costa, Leandro Souza e Rafinha; Yago, Jean Cléber e Renatinho; Rodrigo Pimpão, Rafael Bilú e Allano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 4 x 2 Barbalha 1 de março Ferroviário 1 x 0 Fortaleza Campeonato Cearense 4 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Pacajus Campeonato Cearense 11 de março 20h (de Brasília) Naútico x Fortaleza Copa do Nordeste 14 de março 18h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Murici 1 x 0 CSA Campeonato Alagoano 22 de fevereiro CSA 4 x 0 Coruripe Campeonato Alagoano 29 de fevereiro

Próximas partidas