Fortaleza x Cruzeiro: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo pela nona rodada do Brasileirão

Pela nona rodada do Brasileirão, o visita o nesta quarta-feira (12), às 21h (de Brasília), no Castelão, antes da paralisação para a .

Veja informações da partida!

JOGO Fortaleza x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 12 de junho LOCAL Castelão - Fortaleza HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Divulgação Cruzeiro

A partida será transmitida pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Na zona de rebaixamento, em 17º lugar com sete pontos, o Fortaleza não vence há três jogos: um empate e duas derrotas.

Visando a recuperação antes da parada do Brasileirão para a Copa América, o técnico Rogério Ceni não terá os atacantes Edinho e Wellington Paulista, em processo de recuperação, e Osvaldo que foi expulso na derrota para o , por 1 a 0. Além do mais, o zagueiro Roger Carvalho, com dores no músculo adutor da coxa, também é dúvida.

Provável escalação: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan, Carlinhos; Felipe, Juninho; Marlon, Romarinho, Marcinho e Kieza

CRUZEIRO

Em situação mais complicada, a não sabe o que é vencer há oito jogos em tempo normal. No entanto, eliminou o na Copa do e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

Provável escalação: