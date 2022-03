Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Fortaleza e CRB se enfrentam neste sábado (19), no Castelão, a partir das 17h45 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, no pay-per-view, e no perfil da Copa do Nordeste no TikTok, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x CRB DATA Sábado, 16 de março de 2022 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no pay-per-view, e o perfil da Copa do Nordeste no TikTok, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (19), no Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Já classificados às quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza aparece na liderança do grupo A, com 13 pontos, enquanto o CRB, ocupa a vice-liderança no grupo B, com 14. As equipes entram em campo buscando a vantagem de disputar a próxima fase ao lado de sua torcida. Atualmente, o CRB está um ponto atrás do líder Ceará.

As próximas etapas da competição serão em jogos únicos e eliminatórios. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviário 0 x 1 Fortaleza Campeonato Cearense 9 de março de 2022 Fortaleza 2 x 1 Ferroviário Campeonato Cearense 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caucaia x Fortaleza Campeonato Cearense 27 de março de 2022 A definir Fortaleza x Caucaia Campeonato Cearense 3 de abril de 2022 A definir

CRB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético (BA) 1 x 0 CRB Copa do Nordeste 9 de março de 2022 CSE 0 x 1 CRB Campeonato Alagoano 12 de março de 2022

Próximas partidas