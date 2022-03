Fortaleza x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (19) para Fortaleza x CRB, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (de Brasília), no Castelão.

Lider do Grupo A com 13 pontos, o Leão do Pici chega embalado buscando manter a invencibilidade no torneio (soma três vitórias e quatro empates), enquanto o CRB, na vice-liderança do Grupo B com 14 pontos, busca a ponta da tabela de olho na vantagem de jogar em casa nas próximas fases do regional. A diferença para o líder Ceará, que vai jogar contra o Campinense, é de apenas um ponto.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o Fortaleza entrará em campo ainda sem contar com Valentín Depietri e Fernando Miguel, no departamento médico.

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Tinga na equipe titular.

Já o CRB não poderá contar com Maicon, em transição física, e Maycon Douglas, lesionado.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Robson.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Romão; Yago, Wallace (Marthã) e Diego Torres; Marcinho, Richard e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

FORTALEZA:

Valentín Depietri e Fernando Miguel: departamento médico

CRB:

Maycon Douglas: lesionado

Maicon: transição física

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fortaleza x CRB será transmitido ao vivo pelo pay-per-view do Nordeste FC -veja aqui mais informações sobre o serviço- e no perfil da Copa do Nordeste no TikTok, neste sábado, no Castelão.

