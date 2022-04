Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

O Fortaleza recebe o Colo-Colo nesta quinta-feira (7), no Castelão, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Facebook Watch, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Colo-Colo DATA Quinta-feira, 7 de abril de 2022 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Facebook Watch, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no Castelão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A classificação inédita do Fortaleza para a Libertadores foi conquistada após encerrar o Brasileirão 2021 na quarta posição, com 58 pontos (17 vitórias, sete empates e 14 derrotas).

Embalada com o título da Copa do Nordeste (venceu o Sport), e invicta na temporada 2022, a equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda terá o apoio de sua torcida, que promete grande festa no Castelão. Até o momento, mais de 50 mil ingressos foram vendidos.

Na competição, o Leão participa do Grupo F. Além do adversário chileno, encara o River Plate, da Argentina, e o Alianza Lima, do Peru.

Do outro lado, o Colo-Colo vem de quatro vitórias consecutivas, e está na liderança do Campeonato Chileno.

Tarde de treino concluída! ✅

Foco total em nossa estreia na @libertadores.



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/EJJEGtP9dZ — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 5, 2022

Jogos Fortaleza na Libertadores 2022

Fortaleza x Colo-Colo - 7 de abril, às 19h (de Brasília)

River Plate x Fortaleza - 13 de abril, às 19h (de Brasília)

Fortaleza x Alianza Lima - 27 de abril, às 21h (de Brasília)

Fortaleza x River Plate - 5 de maio, às 19h (de Brasília)

Alianza Lima x Fortaleza - 18 de maio, às 23h (de Brasília)

Colo-Colo x Fortaleza - 25 de maio, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 31 de março de 2022 Fortaleza 1 x 0 Sport Copa do Nordeste 3 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Cuiabá Brasileirão Adiado A definir Caucaia x Fortaleza Cearense Adiado A definir

COLO-COLO

JOGO CAMPEONATO DATA Palestino 0 x 5 Colo-Colo Campeonato Chileno 20 de março de 2022 Colo-Colo 4 x 0 Union La Calera Campeonato Chileno 31 de março de 2022

Próximas partidas