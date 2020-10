Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Leão tem vantagem do empate, enquanto o Vozão precisa reverter o placar na final do Cearense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O chega ao seu segundo jogo da grande final e e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (21), na Arena Castelão, a partir das 21h30 (de Brasília). O Leão tem a vantagem do empate após vencer por 2 a 1 no primeiro duelo. A partida terá transmissão ao vivo no canal da TV Verdes Mares (Globo CE), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo no canal da TV Verdes Mares (Globo CE), na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. Você também pode acompanhar a partida na Goal , em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, o Fortaleza vai com força total para partida. O técnico Rogério Ceni deve ter praticamente todos os jogadores à disposição, exceto Quintero, que está em fase final de recuperação no púbis.

Já o Ceará precisa de um triunfo por dois gols ou mais para ficar com o título. O tem quatro desfalques para o clássico, já que William Oliveira e Saulo Mineiro estão no departamento médico, enquanto Cléber e Jacaré não podem jogar por terem atuado por Barbalha e Caucaia. Além disso, o lateral Samuel Xavier, com desconforto muscular, é dúvida.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Ronald; Romarinho, Osvaldo e David.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 0 Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 Fortaleza 3 x 3 Copa do 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Fortaleza 25 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Fortaleza x Campeonato Brasileiro 31 de outubro de 2020 21h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 Ceará 3 x 1 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas