Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Clássico cearense é válido pela semifinal da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

A chega às suas semifinais e, um dos jogos promete ser eletrizante: e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu. O clássico será transmitido pelo SBT Nordeste na TV aberta, no Fox Sports em canal fechado na TV, no canal do Youtube da Copa do Nordeste e na plataforma de streaming LiveFc.com. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Quer ver o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e assine o DAZN!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Terça-feira, 28 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Torcida do terá tem várias opções para acompanhar o jogo (Foto: Stephan Eilert/Ceará)

O clássico será transmitido pelo SBT Nordeste na TV aberta, no Fox Sports em canal fechado na TV, no canal do Youtube da Copa do Nordeste e na plataforma de streaming LiveFc.com. a Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Atual campeão, o Fortaleza segue na busca da defesa do título e, ao lado do próprio rival, tem o melhor ataque da Copa do Nordeste, com 16 gols marcados. O técnico Rogério Ceni não possui desfalques para a partida e conta com o retorno do lateral-direito Tinga, recuperado de um edema na coxa esquerda.

Já o Ceará é a única equipe invicta nesta edição da "Lampions League" e chega confiante para o confronto. O técnico Guto Ferreira conta com o retorno do lateral-direito Samuel Xavier, mas Luiz Otávio (expulso contra o ), Felipe Silva e Rodrigão estão fora do clássico.

Terça-feira, Fortaleza e Ceará continuam a caminhada em busca da Orelhuda! 🏆 pic.twitter.com/pawR7Ani9d — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) July 26, 2020

Provável escalação do : Felipe Alves, Gabriel Dias (Tinga), Paulão, Quintero, Bruno Melo, Felipe, Romarinho, Juninho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. .

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco, Charles, Ricardinho, Vinícius, Fernando Sobral, Ragael Sobis e Rick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 (4) x (1) 0 Sport Copa do Nordeste 25 de julho de 2020 Fortaleza 3 x 1 Copa do Nordeste 21 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x -PR Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Bahia Copa do Nordeste 25 de julho de 2020 CRB 1 x 2 Ceará Copa do Nordeste 22 de julho de 2020

Próximas partidas