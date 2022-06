Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), na Arena Castelão, a partir das 20h (de Brasília), em clássico válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 13 de julho, às 20h (Brasília), também no Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do do streaming online da Amazon Prime Video (veja como). Na GOAL, você acompanha o confronto em tempo real.

O Fortaleza avançou às oitavas da Copa do Brasil após eliminar o vitória. Já no Brasileirão, o time começou a reagir após um péssimo começo e, no último fim de semana, deixou a lanterna do campeonato após vencer o América-MG.

O Tricolor conta com o retorno de Lucas Crispim, que foi reintegrado ao grupo e se desculpou com a comissão técnica, além do elenco, depois de ter realizado uma festa de aniversário um dia após o clube ter sido derrotado para o Avaí.

Em entrevista coletiva, o técnico Vojvoda projetou o clássico desta quarta. "São partidas muito especiais, tanto porque é um clássico, sabemos o que significa um clássico aqui ao Estado, e também é Copa do Brasil e são duas partidas. O principal é quem classifica, isso é o mais importante. Mas vão ser partidas muito disputadas, muito boas para os torcedores que não são nem de Ceará nem de Fortaleza, para ver. E os torcedores sofrerão e desfrutarão como todo clássico. E a paixão do futebol cearense tem que continuar sempre dentro da normalidade, da festa que o povo cearense respeita em cada jogo que joga".

Do outro lado, o Ceará passou pela Tombense na rodada anterior da Copa. Já no Campeonato Brasileiro, o Vozão está na 13ª posição, com 16 pontos marcados, e tem dúvidas quanto às condições físicas de Vina e Mendoza.

Recém-chegado ao clube, o técnico Marquinhos Santos também falou sobre a expectativa para o duelo, destacando o equilíbrio como fundamental para avançar. "É um jogo que mexe com a cidade. Sabemos o peso e o tamanho dele. É um jogo em que 180 minutos vai definir a equipe que chegará às quartas de final. Não é esse primeiro jogo que define, é o segundo. Então temos que ter equilíbrio. Vamos fazer uma análise para ver os atletas que têm condições. Não gosto de poupar jogadores. Sempre procuro usar os jogadores que estão em melhor condição técnica, física, tática e mental, para que o Ceará possa estar sempre bem representado para o seu torcedor".

Em confrontos diretos entre as equipes, o Fortaleza venceu 8 vezes, contra 7 do Ceará, além de 5 empates. Clique aqui e confira o histórico geral desse clássico que possui mais de cem anos de história.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza: Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Pikachu, Zé Welison, Felipe e Juninho Capixaba; Lucas Lima, Romero e Moisés.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso e Fernano Sobral; Erick, Cléber e Iury.

Desfalques da partida

Fortaleza:

sem desfalques confirmados.

Ceará:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Thiago Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Luiz Magalhães (CE)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 América-MG Brasileirão 19 de junho de 2022 Avaí 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 16 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 25 de junho de 2022 21h (de Brasília) Fortaleza x Estudiantes Brasileirão 30 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 0 Ceará Brasileirão 18 de junho de 2022 Ceará 0 x 0 Atlético-MG Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas