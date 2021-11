Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Fortaleza enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (17), na Arena Castelão, às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, da TNT e do Premiere, na TV fechada, e do Estádio TNT, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: Adriano Barros (CE)

VAR: José Claudio Rocha (SP)

Auxiliar VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere e a TNT, na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, na Arena Castelão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória para seguir dentro G-6, o Fortaleza entrará em campo sem contar com Lucas Lima, mas David e Lucas Crispim, que eram dúvidas, treinaram normalmente.

Do outro lado, o Ceará, com 42 pontos, ainda segue com ameaça de rebaixamento, e chega para o confronto após a vitória sobre o Sport na última rodada.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Igor (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, William Oliveira, Marlon, Lima e Vina; Mendoza e Cléber (Jael).

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Felipe, Éderson, Yago Pikachu e David; Edinho e Henríquez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 São Paulo Brasileirão 10 de novembro de 2021 RB Bragantino 3 x 0 Fortaleza Brasileirão 13 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Palmeiras Brasileirão 20 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Santos x Fortaleza Brasileirão 25 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de novembro de 2021 Ceará 2 x 1 Sport Brasileirão 14 de novembro de 2021

Próximas partidas