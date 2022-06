Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (30), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na TV

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Estádio Presidente Vargas, a partir das 15h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Clássico-Rei desta quinta não terá público no Estádio Presidente Vargas. No mesmo dia, o policiamento reforçará Fortaleza x Estudiantes pelas oitavas de final da Libertadores. Para evitar conflitos entre as torcidas, não haverá venda de ingressos.F

O Vozão aparece na quarta posição, com quatro pontos, (uma derrota, um empate e uma vitória), enquanto o Fortaleza, na décima posição, busca a primeira vitória no Brasileiro Sub-20. Até o momento, registra duas derrotas e um empate.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Fortaleza Sub-20: Murilo; Breno Cunha, Kauã, Patrick e João Henrique; Riquelme, Fubá e Pedrinho; Queiroz, Riquelmo e Wendel.

Possível escalação do Ceará Sub-20: Davi Schneider; Átila, Guilherme, David Ricardo e Romero; Afonso, Wendell e Caio Rafael; David, João Victor e Tallison.

Desfalques da partida

Fortaleza

sem desfalques confirmados.

Londrina:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quinta-feira, 30 de junho de 2022 LOCAL Estádio Presidente Vargas - Fortaleza, CE HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 3 Bahia Brasileiro Sub-20 18 de junho de 2022 Palmeiras 2 x 0 Fortaleza Brasileiro Sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Fortaleza Brasileiro Sub-20 9 de julho de 2022 A definir Fortaleza x São Paul Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 10h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 América-MG Brasileiro Sub-20 18 de junho de 2022 Ceará 5 x 2 São Paulo Brasileiro Sub-20 25 de junho de 2022

Próximas partidas