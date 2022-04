Fortaleza x Caucaia: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Cearense 2022

Fortaleza e Caucaia fazem o jogo de volta da final do Campeonato Cearense na noite deste domingo (24), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Caucaia DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no streaming, vai transmitir a primeira partida da final do Cearense neste domingo, na Arena Castelão.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem sem gols na primeira partida, quem vencer na Arena Castelão fica com o título.

O Caucaia quer encerrar o campeonato invicto e com a taça.

Já o Fortaleza busca o seu segundo troféu na temporada.

No histórico, as equipes já se enfrentaram três vezes, com o Leão com duas vitórias, além de um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CAUCAIA

JOGO CAMPEONATO DATA Caucaia 0 x 0 Fortaleza Cearense 22 de abril de 2022 Iguatu 1 x 1 Caucaia Cearense 12 de março de 2022

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Caucaia 0 x 0 Fortaleza Cearense 22 de abril de 2022 Fortaleza 3 x 0 Vitória Copa do brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas