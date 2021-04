Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela semifinal da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (24), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Quem vencer avançará para a final. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Castelão - Fortaleza, CE ORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro (AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: José Ricardo Vasconcellos (AL) e Cleriston Clay (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Fortaleza busca a classificação para a final da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Fortaleza

A Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (24), às 20h30 (de Brasília).

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a classificação para a final da Copa do Nordeste, o Fortaleza tem como única ausência certa zagueiro Wanderson, por questões contratuais.

Por outro lado, o zagueiro João Paulo e o técnico Enderson Moreira retornam após cumprirem suspensão.

Provável titular, o zagueiro Juan Quintero projeta duelo equilibrado contra o Bahia.

"O Bahia tem um grupo muito bom, muito entrosado, que vem fazendo boas atuações. A gente tem que se concentrar em fazer o trabalho da gente, fazer um jogo bom na semifinal, praticamente uma final. Temos que ter cuidado, claro, com as coisas deles, respeitando o rival", disse.

Já o Bahia vira a chave após empatar com o Montevideo City Torque por 1 a 1 na estreia da Copa Sul-Americana.

"É semifinal, uma partida muito importante e podemos dar mais um passo rumo a esse título. O grupo está fechado e ciente do que tem de ser feito. Não será fácil, mas temos condições de sair com essa classificação", disse Patrick de Lucca.

Para o confronto, o atacante Rossi após cumprir suspensão nas quartas de final. O atacante entra no lugar de Ruiz.

Penúltimo treino preparatório ✅



Chega maio e não chega sábado.



📸 Leonardo Moreira/FEC pic.twitter.com/6ziALu7IiO — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) April 22, 2021

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Daniel Guedes, Quintero, Benevenuto, Bruno Melo; Ederson, Jussa, Matheus Vargas; Yago Pikachu, Robson e David.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Danielzinho, Patrick de Lucca, Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE

O Fortaleza encerrou a primeira fase na liderança do grupo B, com 17 pontos, registrando seis vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 70.8%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Fortaleza 1 x 1 Treze - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

4 de Julho 1 x 2 Fortaleza - 27 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Confiança 0 x 1 Fortaleza - 10 de abril de 2021

Fortaleza 2 x 1 CSA - 17 de abril de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando cinco vitórias, um empate, e três derrotas.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Bahia 2 x 1 ABC - 10 de abril de 2021

Bahia 4 x 0 CRB - 17 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 0 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Fortaleza 2 x 1 CSA Copa do Nordeste 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 16h (de Brasília) Fortaleza x Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Bahia de Feira Campeonato Baiano 18 de abril de 2021 Montevideo City Torque 1 x 1 Bahia Copa Sul-Americana 22 de abril de 2021

Próximas partidas