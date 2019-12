Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Última rodada do Brasileirão será disputada neste domingo (8), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com os objetivos já alcançados, e entram em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado neste domingo (8), às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo na TNT, Premiere e EI Plus. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Domingo, 8 de dezembro LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação)

A partida terá transmissão ao vivo TNT, Premiere e EI Plus. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FORTALEZA

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Quintero, Jackson, Carlinhos, Felipe, Araruna, Edinho, Romarinho, Osvaldo e W. Paulista

BAHIA

Provável escalação do Bahia: Douglas F, Nino Paraíba, L. Fonseca, Juninho, Moises, J. Pedro, Gregore, Flavio, Artur, Gilberto e Élber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 1 de dezembro 0 x 0 Fortaleza Brasileirão 4 de dezembro

BAHIA