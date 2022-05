Fortaleza x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil sub-17 2022

Fortaleza e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, a partir das 19h (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza x Bahia DATA Quinta-feira, 26 de maio de 2022 LOCAL Estádio Presidente Vargas - Fortaleza HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (26), no Presidente Vargas.

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil sub-17, e após vencer pelo placar de 3 a 0, o Bahia visita o Fortaleza podendo perder até por dois gols de diferença para avançar de fase na competição.

Do outro lado, o Fortaleza tenta, de qualquer forma, marcar três gols para levar a decisão aos pênaltis no Estádio Presidente Vargas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 4 x 0 Cricíuma Copa do Brasil sub-17 11 de maio de 2022 Bahia 3 x 0 Fortaleza Copa do Brasil sub-17 18 de maio de 2022

Próximas partidas

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 2 x 1 Bahia Copa do Brasil sub-17 11 de maio de 2022 Bahia 3 x 0 Fortaleza Copa do Brasil sub-17 18 de maio de 2022

